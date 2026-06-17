Lois Openda è stato riscattato ufficialmente dalla squadra bianconera di Torino, ma mai come in questo periodo è vicinissimo all'addio e alla fine della sua avventura alla Juventus dopo una sola stagione. 42 i milioni che la dirigenza ha versato per assicurarsi le prestazioni del centravanti del RB Lipsia, ma la sua annata è da dimenticare totalmente con una sola rete messa a referto. Proprio per questo motivo tutte le parti sono a lavoro per cercare una quadra e mettere a referto una cessione che permetterebbe alla Juve di liberare spazio in attacco per un ipotetico colpo. Sicuramente uno dei compiti più complessi che è stato affidato a Carnevali nel corso di quest'estate.

Ci sono squadre interessate ad Openda?

Openda

La situazione è complessa proprio perché non risultato squadre attualmente interessate a Lois Openda. Il centravanti ha un costo spropositato in proporzione a quanto dimostrato nel corso di questa stagione e di conseguenza l'addio potrebbe essere decisamente complesso. Carnevali sta iniziando a sondare il futuro e le società ipoteticamente interessate, ma non aiuta anche la mancanza del centravanti ai Mondiali. Situazione che avrebbe potuto rilanciare le sue giocate e le sue prestazioni. Adesso non resta che cercare di capire quale squadra potrebbe arrivare ad un serio interessamento per il bianconero.

I team sulle tracce di Lois Openda

bomber belga

Ad oggi non risulta una squadra pronta a fare follie, si aspettano delle. Due campionati in cui si potrebbe aprire anche ad uno scambio con altri profili interessanti. Adesso non resta che attendere e soprattutto cercare di capire se con l'apertura del mercato, qualche squadra si farà effettivamente presente per cercare di arrivare alle