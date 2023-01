Calciomercato Juventus / Così all’improvviso, scambio folle con lo United!

Contro l'Udinese sembrava essere tornato il vero Federico Chiesa. Anche l'ex Fiorentina ha però faticato contro il sodalizio partenopeo. L'esterno italiano classe '97 è stato fermo per tanti mesi a causa di un brutto infortunio al ginocchio e Massimilano Allegrista centellinando il suo impiego per evitare ricadute. Intanto il classe '97 ha conservato diversi estimatori in giro per l'Europa. Il Manchester United starebbe infatti pensando a presentare un'offerta molto particolare alla Juventus per il suo gioiello<<<