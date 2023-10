Damascelli: “Allegri ha sbagliato le scelte iniziali nel derby”

Tony Damascelli, giornalista, ha detto la sua a Il Giornale, parlando anche della Juve. Ecco le sue parole: "La stranezza di San Siro si è trasformata in noia a Torino in un derby da stipsi, Allegri ha vinto sbagliando le scelte iniziali, lidea di Miretti a ridosso dell'unica punta Kean è stata senza logica, figlia del football parsimonioso del livornese. Inutili gli aumenti di capitale se poi il capitale umano viene utilizzato in modo così sciocco.