Elkann ribalta la Juventus: “Decisione pesantissima” / News

La vittoria contro il Torino nel derby è - per la Juventus - senza dubbio una grande, grandissima notizia. Inutile girarci intorno. Al momento la situazione dei bianconeri per quel che riguarda la classifica risponde pienamente a quelle che erano le aspettative ad inizio stagione e una cosa va detta: con tutti i suoi difetti, la gestione di Allegri non è sicuramente capitata - in questi due anni - in un periodo tra i più semplici, tra i più facili. Lo diciamo perché con la penalizzazione della scorsa stagione e con il caso-Pogba di quest'anno, senza dubbio altri tecnici avrebbero potuto mollare la presa lasciando la squadra nel caos.

In questo senso, possiamo dire che Allegri è stato senza dubbio molto bravo nel trovare le giuste soluzioni in momenti complessi in cui la lucidità può venire meno. Ed è per questa ragione che adesso, guardando avanti, bisognerà fare delle valutazioni probabilmente di altro tipo. Tanto che Elkann, avrebbe già preso una di quelle decisioni abbastanza pesanti per mettere tutti in difficoltà <<<