Dalla Spagna: Juventus invitata dal Barcellona per il Trofeo Gamper

Possibile amichevole tra i bianconeri e i blaugrana

La Juventus sta osservando i suoi calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, con gli stessi che raggiungeranno poi ad inizio agosto il ritiro della Juventus, il primo sotto la guida di Massimiliano Allegri, richiamato sulla panchina bianconera dopo due anni. Sarri e Pirlo non hanno convito appieno la dirigenza, nonostante le vittorie conseguite, e il ritorno di Allegri ha portato entusiasmo e voglia tra i calciatori, che in questa stagione sembravano essersi perse, come testimoniano i tanti passaggi a vuoto avuti dalla squadra in questa stagione.