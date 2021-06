Copa America: vincono Alex Sandro, Danilo e Cuadrado

I giocatori bianconeri vittoriosi con le rispettive Nazionali

redazionejuvenews

La Juventus ha lascaito partire molti dei suoi giocatori per le rispettive Nazionali, con alcuni che stanno disputando l'Europeo in Europa, ed altri che sono volati dall'altra parte del mondo per disputare la Copa America. Ieri sera c'è stato l'esordio da parte di tre bianconeri impegnati nel torneo sudamericano, che hanno vinto la loro partita inaugurale.

"Copa America al via! Sono stati tre i giocatori della Juventus coinvolti, nella notte, nelle gare valide per il primo turno della competizione. Alex Sandro e Danilo con il Brasile, Cuadrado con la Colombia. Per tutti e tre inizio con vittoria.

A scendere in campo per primi, dando così il via al torneo, sono stati i brasiliani, che hanno sconfitto 3-0 il Venezuela. Di Marquinhos, Neymar e Gabriel Barbosa le reti. Danilo ha giocato tutta la gara, Alex Sandro è subentrato a Renan Lodi a inizio secondo tempo. Successo di misura per Cuadrado e la Colombia: 1-0 all'Ecuador con Juan in campo per tutti i 90 minuti.

Tornando in Europa, ieri ha esordito l'Olanda di de Ligt, non impiegato in quanto non al meglio della condizione fisica, ma ovviamente vicino ai suoi compagni che si sono imposti 3-2 sull'Ucraina. Oggi tocca a Szczesny (Polonia-Slovacchia alle 18:00) e Morata (Spagna-Svezia alle 21:00)." (Juventus.com)