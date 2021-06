Calciomercato Juventus, Morata ma non solo: altri due colpi per l’attacco!

Calciomercato Juventus - Non solo Morata: possibili altre due grosse operazioni per l'attacco.

Se quello del centrocampo sarà il reparto che più verrà ritoccato e ristrutturato dalla Juventus durante il calciomercato estivo, le sorprese non mancheranno neanche in attacco. Sì perché di veri e propri attaccanti di ruolo ce ne sono pochi in rosa e il futuro di alcuni di questi è anche incerto. Dybala, CR7 e Morata: sono solo loro tre le alternative là davanti. Per quanto riguarda la Joya bisogna ancora lavorare per il rinnovo, Cristiano Ronaldo invece deve ancora decidere il suo futuro, mentre Morata pare essere l'unico ormai certo della riconferma. La Juve rinnoverà il prestito dello spagnolo dall'Atletico Madrid, ma poi dovrà intervenire in entrata con nuovi colpi. Che, stando alle ultime notizie, potrebbero essere anche due <<<