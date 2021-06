Dalla Spagna: il PSG fa sul serio per Ronaldo. E Neymar…

Pronta un'offerta per strappare il portoghese alla Juventus

Con i campionati giunti al termine, l'attenzione degli addetti ai lavori è rivolta ai prossimi Europei, che inizieranno tra 8 giorni a Roma con la sfida tra l'Italia e la Turchia. La vetrina dell'Europeo sarà molto importante per il mercato, che entrerà nel vivo proprio al termine della rassegna continentale, con le big europee che osserveranno il campionato alla ricerca dei loro prossimi colpi.

Uno dei nomi che potrebbe inforcare il mercato estivo è quello di Cristiano Ronaldo: il futuro dell'attaccante della Juventus è ancora incerto, e molte sono state le voci che in questi giorni lo vogliono lontano dalla Juventus la prossima stagione. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo AS infatti, il PSG avrebbe deciso di fare sul serio per il calciatore portoghese, vista anche la situazione relativa a Kylian Mbappè. L'attaccante francese non ha infatti firmato il rinnovo con la squadra parigina, e sembra sempre più probabile il suo approdo al Real Madrid.

Proprio per questo, continua il giornale spagnolo, il presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi avrebbe individuato nel numero 7 della Juventus il sostituto ideale del francese da affiancare a Neymar nella prossima stagione. Il brasiliano, nei giorni scorsi, aveva parlato in questi termini di Ronaldo ai microfoni di GQ: “Voglio giocare con Cristiano Ronaldo. Ho già giocato con grandi calciatori come Messi e Mbappé. Ma non ho ancora giocato al fianco di Cristiano Ronaldo", aprendo di fatto al suo arrivo per la prossima stagione.

Lo stesso Ronaldo ha parlato ieri sera ai microfoni di Livescore: "La mia miglior partita? È difficile sceglierne una. C'è sicuramente la tripletta contro la Spagna ai Mondiali di Russia 2018. Poi ricordo le finali di Champions vinte, come quella del 2017 contro la mia attuale squadra, la Juventus, in cui feci doppietta. Ho segnato in tutto 777 gol in carriera. Sfortunatamente devo citare ancora un dispiacere dato alla mia Juve, dei tempi in cui giocavo nel Real: la rovesciata ai quarti di Champions nel 2018, contro il mio grande amico Gigi Buffon".