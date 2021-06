Calciomercato Juventus, Agnelli dà l’ok: c’è l’offerta, ora si può chiudere!

Sono davvero tantissimi i temi di calciomercato sui quali la Juventus è chiamata ad intervenire in vista della prossima stagione. C'è da rimodellare la rosa bianconera seguendo i consigli di Allegri, c'è da capire il futuro di alcuni big con Cristiano Ronaldo in testa, ci sono tante cessioni da fare per incassare e importanti colpi in entrata per aprire un nuovo ciclo. Ma la società si sta muovendo e anzi in queste ore è arrivata una grandissima notizia che lo testimonia: ecco cosa sta succedendo <<<