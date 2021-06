Italia, ufficializzati i numeri di maglia per i convocati dell’Europeo

Le comunicazioni ufficiali

Nella tarda serata di ieri, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha diramato le convocazioni ufficiali in vista del prossimo campionato europeo che avrà inizio l'11 di giugno. Esclusi Mancini, Pessina e Politano dalla lista dei 24, mentre un po' a sorpresa si è aggiunto nel reparto offensivo il giovane Giacomo Raspadori, protagonista di un'ottima stagione con il Sassuolo e tra i convocati dell'Under21 per le fasi finali dell'Europeo, terminate con l'eliminazione per mano del Portogallo. Questo l'elenco ufficiale: