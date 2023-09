Cuccureddu: “L’intesa tra Vlahovic e Chiesa sta crescendo”

Antonello Cuccureddu, ex calciatore della Juve, ha detto la sua a Radiobianconera, parlando di Madama. Ecco le sue parole: "Juve avvantaggiata senza coppe? Meglio sempre giocarle le partite, più si gioca e meglio è. Ci si allena giocando, ma quest'anno per i bianconeri va così. Una cosa che vale per i big ma anche per i piccoli. Ho un'academy ad Alghero, vediamo se riusciremo a farla diventare un'academy della Juventus.