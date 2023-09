Locatelli e il portafogli ritrovato: foto e maglia come ricompensa

Una coppia di Grosseto stavano seguendo l'allenamento a porte aperte della Juve alla Continassa. Alla fine della sessione dei bianconeri, mentre i tifosi stavano lasciando il centro sportivo, vicino all'ingresso principale notano per terra un portafogli. Ecco il loro racconto: "Senza aprirlo, senza guardare di chi fosse lo abbiamo portato alla reception perché pensavano potesse essere di un cliente dell'hotel". Gli addetti della reception però hanno notato subito il proprietario dell'oggetto smarrito: Manuel Locatelli. Così l'albergo ha contattato il giocatore per restituirglielo. In segno di gratitudine nei loro confronti, 'Loca' ha fatto una foto con la coppia di tifosi e regalato loro la sua maglia.