Cordella: “Giuntoli unico errore della Juventus”

Cordella ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Giuntoli: per il collega, il dirigente non sarebbe adatto al club bianconero

Intervistato a TiAmoCalciomercato, programma in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, Fabio Cordella ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Ecco le sue parole: “Per la prima volta nella storia, mi esprimo contro un collega: secondo me Giuntoli è l’unico errore della Juventus di quest’anno. A questo punto mi viene da dire che De Laurentiis aveva ragione. Oggi sta dimostrando di non essere l’uomo adatto a questa società, alla Juventus. Bisogna fargli capire che non è né a Carpi, né a Napoli. Tanti profili che sono andati via, Thiago Motta li voleva. Anche sullo stesso Moise Kean, l’allenatore non ha mai chiesto la cessione”.

Cordella: “Giuntoli ha bruciato Vlahovic”

Il dirigente ha proseguito: "Vlahovic i suoi errori li ha sempre fatti, ma diciamo anche quanti pali e traverse ha preso: se si fossero trasformati in gol, avremmo avuto una Juventus con 17 punti in più e avanti all'Inter in classifica. Tu direttore che cosa hai fatto: hai deciso di bruciare un attaccante giovane come Vlahovic, che non so se terrei, tenendolo fuori diverse partite. Queste non sono scelte di Motta".