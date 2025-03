Moggi: “Juve? Giuntoli è un uomo solo al comando”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Motta e Giuntoli.

Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Giuntoli? Sono parole indicative, accusa la parte tecnica di non aver utilizzato bene i giocatori. L’allenatore è sotto la lente d’ingrandimento più della squadra. Fino ad ora non ne ha azzeccate una, poi si lamenta e chiede scusa per ver mandato la squadra a giocare contro l’Empoli un po’ moscia senza considerare che la psicologia conta e doveva caricare la squadra”.

Su Motta

"È un po' vanitoso, lui è il primo e gli altri sono secondi. Dopo il Psv Locatelli ha detto che hanno sbagliato la partita, subito dopo Motta ha detto: rifarei tutto. Se io fossi stato il Direttore della Juventus lo avrei mandato a casa. L'allenatore della Juventus non vuole essere avvicinato da nessuno, ma manca la società. Meno male la cosa sembra sbloccata e Giuntoli incaricato di essere il vero direttore della Juventus, senza subordini da nessuno. Io a Giuntoli ho sempre detto molte cose: Cristiano, a Napoli avevi la copertura di De Laurentiis, in questo momento sei in una società dove il Presidente fa altre cose e tu non hai chi ti dice bravo ma hai chi ti può criticare. Sei un uomo solo al comando. Penso che Giuntoli abbi capito e la società abbia capito di dire: Giuntoli è il comandante".