Conte: “Mancano ancora molti aspetti per essere competitivi”

Il tecnico del Tottenham ha parlato del momento che sta passando la sua squadra in Inghilterra e del suo futuro professionale, che potrebbe portarlo a lasciare il club

redazionejuvenews

L'ex allenatore della Juventus Antonio Conte è tornato, dopo la sua avventura al Chelsea, ad allenare in Inghilterra: l'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana è infatti ripartito, dopo l'avventura all'inter, dalla panchina del Tottenham, in un'esperienza che però non sta andando come preventivato dal tecnico leccese: 25 partite disputate e una media di 1,68 punti a partita hanno spinto l'allenatore a valutare negativamente il suo lavoro, soprattutto relativamente alla continuità, che la squadra non riesce a trovare.

Il tecnico ha parlato intervistato in conferenza stampa parlando di quello che aspetta la squadra nel resto della stagione: "Per noi da ora alla fine del campionato ci saranno solo partite importanti e dovremo cercare di ottenere sempre i tre punti. La squadra deve essere competitiva e alcuni aspetti ancora mancano e sono assenti. Se si vuole provare a lottare fino alla fine per certi obiettivi, devo chiedere molto ai grandi giocatori. Devo chiedere molto a Kane, Lloris, Son... Loro devono prendere in mano la situazione fino alla fine. L'esperienza conta molto in questo periodo, e noi non ne abbiamo molta. Per questo è importante chiedere ai giocatori con più esperienza di dare più di tutto. Il 100% non basta. Serve il 120% per cercare di avere certi obiettivi".

"Contro il Manchester United abbiamo giocato contro una delle migliori squadre in Inghilterra. Andare là e giocare con personalità per una buona parte del match non era facile. Abbiamo avuto delle opportunità di portare a casa punti. Ho visto molte cose positive, anche se alla fine abbiamo perso. Mancano ancora alcune cose per arrivare a quello che vorrei vedere dalla squadra".

Chiusura con un commento su Christian Eriksen, tornato a giocare proprio in Inghilterra con il Brentford: "Sono felice per Christian. Rivederlo in campo a giocare dall'inizio e vederlo fare bene, essendo anche decisivo, è stato speciale per me".