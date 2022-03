Mercato Juve / Cherubini fa sul serio per un colpaccio: “C’è già un accordo”

Juve sempre al lavoro anche sul fronte mercato, che non smette di regalare spunti e novità interessanti. In estate sono attesi in effetti molti interventi da parte del club bianconero , che vuole continuare il percorso di ristrutturazione della propria rosa. Il progetto c'è ed è ormai chiaro a tutti.

Ora bisogna continuare a portarlo avanti anche nei prossimi mesi, dopo l'ottimo lavoro svolto durante lo scorso calciomercato di gennaio. La dirigenza bianconera sta valutando come intervenire e le riflessioni riguardano tutti i reparti. Molto dipenderà anche da chi partirà, ma non c'è dubbio che bisognerà intervenire in difesa, a centrocampo e pure in attacco.