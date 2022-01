La Colombia perde e i tifosi impazziscono. Cuadrado: “Così non va”

Brutta sconfitta per la Colombia di Cuadrado: la qualificazione ai prossimi mondiali è a rischio e i tifosi non l'hanno presa benissimo

redazionejuvenews

Nella notte tra venerdì e sabato ha avuto luogo il match di qualificazione per i mondiali tra Colombia e Perù. I padroni di casa nonostante una formazione sulla carta più forte sono usciti dal terreno di gioco sconfitti. A segnare il gol vittoria all'85' minuto è stato l'attaccante del DC United Edison Flores, abile nello sfruttare l'errore di Ospina. Per la Colombia questa è stata una sconfitta pesantissima, visto che ora la Tricolor si trova al sesto posto nei gironi di qualificazione, momentaneamente fuori dai prossimi mondiali. Le prime quattro in classifica, infatti, sono automaticamente qualificate mentre la quinta accede agli spareggi intercontinentali. Dal sesto al decimo posto si è invece eliminati. A tre partite della fine la situazione della Colombia è grave.

Se ne sono resi conto anche i tifosi, che ieri non hanno reagito benissimo dopo il gol peruviano. Dagli spalti è infatti cominciata una pioggia di bottiglie e lattine che hanno messo in pericolo la salute dei calciatori in campo. Al termine della partita il difensore della Juventus Juan Cuadrado ha detto: "Sono un po' a disagio per la reazione dei tifosi. Sia loro che noi vogliamo andare al Mondiale e penso che dovremmo essere tutti uniti e fiduciosi. Non è possibile che si lancino lattine o altri oggetti verso i giocatori a fine partita". Il terzino colombiano ieri non ha giocato una brutta partita ma è stato costretto ad arrendersi di fronte agli avversari. Una brutta doccia fredda.

In casa Juventus Massimiliano Allegri non vede l'ora di poter riabbracciare Cuadrado, fondamentale all'interno degli schemi bianconeri. Il classe 1988 in questa stagione è già a quota 4 gol, pilastro della squadra. Con l'arrivo di Vlahovic il rendimento del colombiano potrà migliorare ancora: ora che in area avversaria ci sarà un attaccante di peso i suoi cross saranno ancor più pericolosi. Assist in arrivo.