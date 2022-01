Juve, Allegri può sorridere. Vlahovic? Macchè! Vittoria di “corto muso”

Giornata di grande festa in casa Juve, ma Allegri non sorride per Dusan Vlahovic: il suo cavallo ha vinto una gara di ippica

redazionejuvenews

Oggi è una giornata di grande festa in casa Juventus: Dusan Vlahovic è arrivato al JMedical per svolgere le visite di rito e a breve sono attese le firme e l'ufficialità. Tutti i tifosi bianconeri sono in delirio: la Juve ha finalmente il suo bomber. Il serbo si trasferirà da Firenze a Torino per 67 milioni di euro più bonus e firmerà un contratto da 7 milioni a stagione per quattro anni e mezzo. Nell'euforia generale può sorridere anche Massimiliano Allegri, ma non per l'arrivo del classe 2000 (o almeno non solo).

Allegri, si sa, è da sempre un grandissimo appassionato di ippica, un aspetto della sua vita diventato celebre per il tanto famoso "corto muso", termine preso in prestito dalle corse tra cavalli con cui ha descritto il suo stile di gioco. Il tecnico bianconero è così tanto appassionato di questo sport da possedere un suo cavallo, Lyricus, che oggi ha vinto una gara. Noi non sappiamo come abbia vinto, ma ci piace immaginare che abbia vinto per un soffio, di corto muso come tanto piace al suo proprietario.

La Juventus farà altrettanto in campionato? L'arrivo di Vlahovic ha fatto salire notevolmente il livello della formazione bianconera, che ora non può più puntare soltanto ad un piazzamento in Champions League. L'Atalanta, infatti, è a solo un punto di distanza: il quarto posto è ad un passo. Lo Scudetto è invece un obiettivo decisamente più complesso da raggiungere, con l'Inter che è ancora nettamente favorita, ma ora i bianconeri dovranno almeno provarci. Da dicembre in avanti la formazione di Massimiliano Allegri ha tenuto passo ai nerazzurri, risultando la seconda miglior squadra della Serie A. Ora con il bomber serbo le prestazioni non potranno che migliorare. I tifosi bianconeri ci sperano: chissà se Allegri a fine stagione potrà sorridere anche per la vittoria della Juventus?