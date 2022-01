Juve, Dusan Vlahovic contro Paulo Dybala: chi batterà i rigori?

Dusan Vlahovic è pronto a prendersi la Juve, a partire dai rigori: chi calcerà i penalty tra lui e Dybala? Sfida aperta

redazionejuvenews

Dusan Vlahovic è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il bomber serbo è pronto a trascinare la Juventus a suon di gol e personalità. Non a caso il classe 2000 ha scelto la maglia numero 7, la stessa di un certo Cristiano Ronaldo. L'ex Fiorentina non ha paura di deludere le aspettative e non vede l'ora di prendersi la scena in un grandissimo palco come quello bianconero. La squadra di Massimiliano Allegri aveva bisogno di un condottiero in grado di finalizzare le azioni da gol e lui è pronto ad esserlo.

In tutto questo che fine farà Paulo Dybala? In estate dopo l'addio di Cr7 il fantasista argentino era stato messo al centro del progetto. La Joya però, nonostante gli ottimi numeri, non è riuscito ad essere decisivo, anche a causa di diversi problemi fisici. Ora Vlahovic è pronto a prendere il suo posto, non tanto sul terreno di gioco quanto più negli schemi tattici bianconeri. L'argentino ha il contratto in scadenza e a giugno potrebbe addirittura lasciare la squadra proprio a causa dell'arrivo dell'attaccante serbo. I due riusciranno a convivere? Nel calcio la cosa più importante è la professionalità, qualità che non manca ai due attaccanti bianconeri. Lo scontro però rimane aperto, a partire dai calci di rigore.

Chi batterà i penalty in casa Juve? Fino ad ora il primo rigorista era Dybala, seguito da Bonucci (già tre gol segnati) e Cuadrado. Ora con Vlahovic la situazione rischia di cambiare. Il bomber serbo ha due fattori dalla sua parte. Innanzitutto è un grandissimo rigorista, con una percentuale di errore inferiore a quella di Dybala: 17 rigori segnati su 18 per Vlahovic, 25 su 30 per Dybala. In secondo luogo il serbo, attualmente a quota 17 gol, vorrà competere per il titolo di capocannoniere e i rigori potrebbero essere un fattore decisivo. La scelta spetterà ai giocatori e ad Allegri, ma Vlahovic è pronto a prendersi la Juve, rigori compresi.