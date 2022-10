CIES, i migliori vivai d’Europa: Real Madrid primo, Juventus in fondo

Il nuovo studio del CIES, ha analizzato i migliori settori giovanili d'Europa. La Juventus si trova nelle ultime posizioni.

redazionejuvenews

Il CIES ha pubblicato un nuovo approfondimento sui settori giovanili delle squadre d'Europa. Questa volta la ricerca si è concentrata sui migliori vivai dei top 5 campionati. Al primo posto c'è il Real Madrid, mentre la prima squadra italiana è l'Atalanta, al settimo posto. La Juventus, invece, si trova nelle ultime posizioni, con un punteggio molto basso.

Ecco la nota del CIES: "Il numero 394 del settimanale CIES Football Observatory presenta le classifiche delle squadre che hanno allenato il maggior numero di calciatori attivi in ​​31 leghe di massima serie delle federazioni affiliate alla UEFA, nonché le cinque principali rispettivamente. I club di allenamento sono quelli in cui i calciatori hanno giocato per almeno tre anni tra le stagioni del loro 15esimo e 21esimo compleanno. I 31 campionati coperti corrispondono a quelli disponibili nell'Atlante Demografico

L'AFC Ajax è in testa alla classifica a livello di 31 massima serie (85 giocatori allenati) davanti a SL Benfica (73) e Dinamo Kiev (72), mentre il Real Madrid è al primo posto per calciatori nella big-5 (43) davanti a Barcellona (38) e il duo francese Paris St-Germain e Olympique Lyonnais (34). Lo Sporting CP è in testa alla classifica dei club non big-5 league avendo allenato il maggior numero di calciatori attualmente in gioco nei cinque campionati maggiori (24), con il River Plate al primo posto per le squadre al di fuori dell'Europa (14). Il Post presenta anche un Training Index, calcolato ponderando il numero di giocatori allenati per club in base al loro capitale di esperienza. Quest'ultima metrica combina i minuti ufficiali di gioco giocati e il livello di esperienza di tutti i calciatori coinvolti in queste partite.

AFC Ajax e Real Madrid sono anche in testa alla classifica del Training Index per i giocatori attivi rispettivamente in 31 massima divisione europea e nelle big-5, con lo Sporting CP al terzo posto in entrambe le classifiche. I giocatori inseriti dovevano essere presenti il ​​1 ottobre dell'anno di riferimento nella rosa della prima squadra dei club analizzati. Inoltre, dovevano aver già giocato partite di campionato nazionale durante la stagione in corso o, non essendo questo il caso, aver giocato partite di campionati adulti in ciascuno dei due precedenti (squadre B escluse). In tutti i casi sono stati presi in considerazione il secondo e l'eventuale terzo portiere".