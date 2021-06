Chiellini per la ricerca: finanzia gli studi su un farmaco anti strappi

Il difensore della Juventus impegnato nel sociale

redazionejuvenews

L'Italia è attesa all'Europeo dai quarti di finale contro il Belgio, che andranno in scena venerdì sera a Wembley. La partita di Londra sarà molto importante per gli Azzurri, che vorranno continuare a vincere e sognare la finale in Inghilterra. Per la partita contro Lukaku e compagni, Roberto Mancini ritroverà Giorgio Chiellini, che insieme a Leonardo Bonucci dovrebbe guidare la difesa Azzurra contro l'attaccante dell'Inter.

Mentre è impegnato in Nazionale, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini, sempre attivo nel sociale, non ha dimenticato i suoi impegni fuori dal campo: la Sport Horizon Holding, hub che investe nelle start up che operano nel mondo dello sport, e di cui il numero 3 è un finanziatore, ha deciso di investire in ​Ludi Therapeutics. La societa di biotech sta lavorando alla sperimentazione di un farmaco che guarirebbe strappi e stiramenti: ad oggi nessun farmaco simile è in commercio, e se dovesse andare a buon fine, la ricerca porterebbe grandi benefici a tutti gli sportivi.

Intanto Ciro Immobile ha parlato dal ritiro della Nazionale in vista della partita di venerdì contro il Belgio: "Mai come questa volta sento la fiducia di tutti, mi sento davvero bene. Abbiamo fatto una buonissima prova con l'Austria, forse non la migliore ma abbiamo portato a casa il risultato. Lukaku? E' fortissimo, abbiamo la fortuna di conoscerlo bene e di averlo in campionato. Se la vedranno i nostri difensori.... De Bruyne e Hazard possibili assenti? Sono fondamentali, non avendoli al meglio avranno qualche problema. Però senza di loro avranno chi li sostituirà: con De Bruyne e Hazard in campo è un'altra partita, spostano gli equilibri e mettono tutti in difficoltà. Noi la prepariamo se ci fossero al cento per cento, per noi è importante seguire la linea avuta finora. Abbiamo fatto l'Europeo sempre al massimo, reagendo bene alle difficoltà.