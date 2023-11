Ceccarini: “La Juventus procede con i rinnovi di Bremer e Rugani”

Niccolò Ceccarini , giornalista, ha detto la sua a TMW sulla Juve . Ecco le sue parole: "Infine la Juventus. Procede il lavoro della dirigenza per quanto riguarda il discorso dei rinnovi.

Dopo Gatti, Locatelli e Fagioli, il club bianconero è in fase mollo avanzata per definire anche quello di Bremer. La trattativa procede spedita e le sensazioni sono positive. Il centrale brasiliano prolungherà il suo contratto di un anno, fino al 2028. Ma la Juventus non si fermerà qui.