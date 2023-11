Ceccarini: “La Juventus per gennaio punta Konè del M’Gladbach”

Niccolò Ceccarini , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus , parlandone a TMW. Ecco le sue parole: "Anche la Juventus è in fermento. La sessione invernale si sta avvicinando e il lavoro di Giuntoli e Manna si sta intensificando soprattutto per definire il profilo del centrocampista da regalare ad Allegri. La doppia assenza di Pogba e Fagioli impone necessariamente un intervento.

Un’operazione da concludere tendenzialmente sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La società bianconera potrebbe orientarsi su un giocatore d’esperienza. In vista dell’estate invece gli obiettivi potrebbero essere diversi. in questi mesi infatti la Juventus ha monitorato tanti talenti principalmente in Francia e Germania. Oltre al solito Kephren Thuram, che piace tantissimo, ci sono anche altri centrocampisti sotto osservazione. Uno di questi è Habib Diarra, classe 2004, che proprio in questi giorni ha rinnovato il suo contratto con lo Strasburgo fino al 2028. La valutazione è già molto alta ma le qualità sono indiscutibili.