Ceccarini: “Per Zielinski priorità rinnovo ma Juve e Inter dietro l’angolo”

Intervenuto su Radio Punto Nuovo, Niccolo Ceccarini ha parlato degli ultimi risvolti in casa Napoli sul rinnovo di Piotr Zielinski . Per il giocatore, trovare un accordo con il club partenopeo rimarrebbe la priorità; in caso contrario, Juventus e Inter sarebbero pronte a fare la loro proposta. Ecco le sue parole:

"Le parole di Meluso fanno trasparire fiducia e ottimismo per un rinnovo tra il Napoli e Zielinski. Chiaramente ci sono degli elementi che dicono che la partita sia ancora aperta. Il Napoli ci sta lavorando, ma non è una cosa scontata. Juventus e Inter sono dietro l'angolo, pronti a sfruttare eventuali addii agli azzurri… Poi chissà che non possa ricomparire la pista araba. Ad oggi, il Napoli ed il rinnovo sono piste apertissime per Zielinski".