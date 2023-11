Cauet: “Allegri ha fatto un grandissimo lavoro nelle difficoltà”

Benoit Cauet, ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua sui bianconeri, in vista della partita con l'Inter.

Benoit Cauet , ex calciatore dell' Inter , ha detto la sua a TMW sulla Juve . Ecco le sue parole: "Io credo che si debba parlare di quello che sta facendo Allegri ha preso una situazione catastrofica e sta lavorando dall'anno scorso con grandissimi difficoltà in società: è stato molto criticato da tanti punti di vista, ma lui è rimasto sé stesso con i suoi principi.

La logica è che lavorando con le proprie idee, anche con qualche sconfitta e nelle critiche, si possa fare qualcosa di grande e lottare fino alla fine per centrare un traguardo che all'inizio era insperato. Il fatto di non avere le coppe può essere un vantaggio rispetto ad altre squadre, può aiutare tanto, è vero.

Inzaghi? Sta lavorando bene, ha dimostrato di essere un allenatore super preparato, che da quando è arrivato all'Inter le ha permesso di giocare in un certo modo. È arrivato in finale di Champions e l'anno scorso ha ricevuto tante critiche per le sconfitte in campionato: le deve accettare, ma quest'anno ha la possibilità di dimostrare di poter fare un percorso diverso. È un allenatore di alto livello, pochi dubbi".