Le probabili formazioni di Juve-Zenit: Si rivede Chiesa. Chance per Rugani dal primo minuto

Di seguito le probabili formazioni di Juventus e Zenit in vista della sfida di questa sera.

Dopo aver perso le ultime due uscite di campionato contro Sassuolo e Hellas Verona, la Juventus ora è chiamata all'immediato riscatto già dalla gara di questa sera. I bianconeri infatti, affronteranno lo Zenit allo Stadium in quella che sarà la prima giornata di ritorno del girone di Champions, dove i ragazzi di Allegri inseguono il primato in classfica che, con ogni probabilità lo si contenderà con il Chelsea di Tuchel, gia battuto all'Allianz per 1-0.

Molti dubbi di formazione per l'allenatore livornese che, dovrà tenere in considerazione anche i tanti impegn ravvicinati e soprattutto la situazione di classifica nella manifestazione europea. Proprio per questo potrebbe esserci una chance dal primo minuto per Daniele Rugani, ancora a caccia dell'esordio stagionale. Cosi come potrebbe rivedersi anche Federico Chiesa, assente nell'ultima uscita contro gli scaligeri. Andiamo a vedere di seguito le probabili formazioni delle due squadre.