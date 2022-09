Casarin sul gol di Milik: “Errore clamoroso. Sostengo il Var, ma…”

Ieri la Juventusha fornito una prestazione a due facce. Nel primo tempo la squadra di Allegri si è fatta sorprendere da una buona Salernitana, andando sotto per 2-0 a causa anche di errori individuali marchiani. Nel secondo tempo c'è stata la reazione con i gol di Bremer e Bonucci. Ma è stato nei minuti di recupero che è successo il finimondo. Calcio d'angolo di Cuadrado, colpo di testa di Milik e gol della vittoria. L'attaccante polacco esulta, si toglie la maglia quando era già ammonito, riceve il secondo giallo e viene espulso. Da lì il caos totale. Il VAR richiama l'arbitro per un presunto fuorigioco attivo di Bonucci, che non tocca la palla ma infastidisce il portiere. L'arbitro gli dà ragione: annullato. Per molti la scelta dell'arbitro non è giusta, gli animi si scaldano e Cuadrado, Fazio e Allegri vengono espulsi.