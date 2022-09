Juve, la folle partita di Bonucci tra rigori sbagliati, gol e fuorigioco dubbi

Senza più Barzagli e Chiellini, Leonardo Bonucci è l'ultimo membro rimasto della famosa BBC, il pilastro della difesa che in questa stagione dovrà difendere la porta della Juve insieme al nuovo compagno di reparto Bremer . Quella contro la Salernitana non è stata però la sua partita più semplice. Nel primo tempo non riesce a mettersi in mostra , incapace come tutta la squadra di fermare le offensive della squadra di Nicola . Poi cresce nella seconda frazione, si incarica del rigore , lo sbaglia ma rimedia segnando sulla ribattuta. Nel finale una sua presunta posizione di fuorigioco ( e Candreva? ) fa annullare il gol vittoria di Milik . Partita ricca di emozioni.

Al termine della partita ai microfoni di Juventus Tv il difensore italiano ha detto: "Questa partita ci deve insegnare che se giochiamo come nel primo tempo non andiamo da nessuna parte, se approcciamo come nella ripresa possiamo dire la nostra in questo campionato. Da un paio di stagioni viviamo partite sulle montagne russe e non va bene. Non si possono regalare momenti di gioco a qualsiasi squadra, perché quando sei alla Juve esiste solo la vittoria. Quando non siamo legati facciamo fatica in tutto; abbiamo cambiato tanto, si fa fatica a capire il peso di questa maglia. Io vedo un buon atteggiamento in allenamento, ma poi in partita a volte le cose cambiano e questo è uno step che dobbiamo fare. La fase difensiva e quella offensiva la dobbiamo fare tutti insieme, anche stasera abbiamo preso gol troppo facili. Ogni palla può cambiare la partita".