Capello: “Ronaldo ha sempre fatto la differenza. Mancini ha il coraggio di puntare sui giovani”

L'ex allenatore ha parlato

L'ex allenatore Fabio Capello ha parlato intervistato dai microfoni di AS dell'Italia di Roberto Mancini: "Mancini ha avuto il coraggio di puntare sui giovani, un qualcosa che prima non si è fatto. Li ha migliorati dando loro fiducia e la squadra ha riposto con ottimi risultati. Mi piace molto, questa Italia, sì. Ci sono tanti giocatori importanti, non mi piace nominarne uno solo. Per questa Italia forse non è questione di nomi come lo era in passato. Quello che sta facendo la differenza è lo spirito di gruppo che Mancini è riuscito a creare, questa è una cosa vincente. Quando i calciatori sentono la fiducia del tecnico, riescono a dare il meglio sul campo. E si vede".