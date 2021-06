Ronaldo via? Intanto Georgina posta: “Quanto sei bella Italia”

Messaggio della compagna del calciatore portoghese

La Juventus sta osservando il mercato alla ricerca di giocatori per rinforzare la squadra il prossimo anno: Massimiliano Allegri e Federico Cherubini stanno lavorando in sintonia per portare a Torino giocatori funzionali al progetto del tecnico toscano, anche se il grosso del mercato verrà sbloccato dopo gli Europei, e soprattutto quando Cristiano Ronaldo farà capire quale sarà il suo futuro. Intervistato ieri in conferenza stampa infatti, il portoghese è stato criptico: "Addio alla Juve? Ho giocato ad alti livelli da anni. Se avessi 18-19 anni, magari non dormirei. Ma ho 36 anni, qualsiasi cosa succederà sarà la cosa migliore: che rimarrò alla Juve o meno, la cosa più importante ora sono gli Europei. Voglio vincere e voglio avere pensieri positivi dalla prima all’ultima partita. Portogallo? Non lo sappiamo ancora. È una squadra diversa, più giovane, soltanto giocando scopriremo se siamo più forti o meno. A livello personale, non sono lo stesso giocatore che ero otto, sei o cinque anni fa. Si cambia sempre, la cosa più intelligente per un calciatore è la capacità di adattarsi. Sono maturo, se uno vuole giocare per tanti anni deve sapersi adattare: i numeri parlano, dai 18 ai 36 anni mi sono sempre adattato alle situazioni che ho trovato e sono sempre riuscito a vincere, sia a livello individuale che di squadra. Penso di essermi sempre saputo adeguare alle novità, per tutta la mia carriera".