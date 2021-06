Tacchinardi: “Locatelli ha dimostrato di essere un grande”

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: “Locatelli ha dimostrato di essere un grande. Verratti magari può aspettare ad arrivare al 100% per rientrare. Per me Jorginho è il giocatore cardine...

redazionejuvenews

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: "Locatelli ha dimostrato di essere un grande. Verratti magari può aspettare ad arrivare al 100% per rientrare. Per me Jorginho è il giocatore cardine di quel centrocampo. Verratti dà qualcosa di più, meglio che recuperi bene per poi rientrare. Se è al 100% da quell'estro in più che Locatelli non ha. Eriksen? Io, come tutti, davanti alla tv ero devastato. Meno male che sono arrivati i soccorsi. Quella foto con lui sveglio ha sollevato tutti. Ora vedremo cosa succederà, ma che sospiro di sollievo vederlo vivo. La partita? Giocare il secondo tempo non aveva senso, perché il loro compagno era praticamente molto. E' stata una follia. E' stato un trauma per i suoi compagni. Si poteva giocare il giorno dopo in un orario possibile. E' vero che ora lo show deve andare avanti e decidono anche le tv".

A proposito di Juventus ha parlato Cristiano Ronaldo in conferenza stampa circa il suo futuro alla Juventus: "Addio alla Juve? Ho giocato ad alti livelli da anni. Se avessi 18-19 anni, magari non dormirei. Ma ho 36 anni, qualsiasi cosa succederà sarà la cosa migliore: che rimarrò alla Juve o meno, la cosa più importante ora sono gli Europei. Voglio vincere e voglio avere pensieri positivi dalla prima all’ultima partita. Portogallo? Non lo sappiamo ancora. È una squadra diversa, più giovane, soltanto giocando scopriremo se siamo più forti o meno. A livello personale, non sono lo stesso giocatore che ero otto, sei o cinque anni fa. Si cambia sempre, la cosa più intelligente per un calciatore è la capacità di adattarsi. Sono maturo, se uno vuole giocare per tanti anni deve sapersi adattare: i numeri parlano, dai 18 ai 36 anni mi sono sempre adattato alle situazioni che ho trovato e sono sempre riuscito a vincere, sia a livello individuale che di squadra. Penso di essermi sempre saputo adeguare alle novità, per tutta la mia carriera".