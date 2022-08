Capello: “Juve, Milik non fa la differenza. Mancano Pogba e Di Maria”

Su Milik, che sembrerebbe molto vicino ai bianconeri come rinforzo in attacco, scavalcando Depay che sta prendendo tempo a causa delle divergenze con la dirigenza della Vecchia Signora sull'ingaggio, mentre il polacco sarebbe ad un passo dal vestire la casacca del club piemontese: "Rinforzi a centrocampo? Di registi classici non ne vedo in giro, quindi è difficile. Poi, sento parlare di Milik, ma non è un giocatore che fa la differenza. Non è quello che i tifosi sognano di vedere alla Juve: è un buon giocatore, che può far parte della rosa. Chi hanno comprato quest’anno invece fa parte degli undici che dovrebbero andare in campo titolari".