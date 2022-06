Capello: “Juve pronta per vincere, vuole tornare ad essere protagonista”

"Non so dire dove giocherà Dybala, non riesco a capire dove lo vedrei bene. Dybala come qualità, ripeto, non si discute, si discute sulla sua continuità e mi sembra che le offerte che gli stanno facendo siano state intelligenti i n base alle sue prestazioni sul campo e alla partite che giocherà. I dubbi sono fisici non tecnici".

"Premesso che è ancora molto presto visto che mancano due mesi abbondanti alla chiusura del mercato, penso che l'Inter era già fortissima e con l'arrivo di Lukaku diventa la favorita. Anche la Juventus mi sembra che stia costruendo una bella squadra, hanno idee chiare su quello che vogliono e stanno pensando a giocatori per il presente e non solo per il futuro . Anche il Milan aveva le idee chiare su quello di cui aveva bisogno ma questo ritardo lo sta penalizzando, e lo stesso discorso vale per il Napoli. Sarri, Mourinho e Spalletti devono quest'anno riconfermare le loro qualità, non ci sono più scusanti, avevano bisogno di tempo per conoscere i rispettivi ambienti ma quest'anno devo accelerare".

"La Juventus è pronta per vincere, non vuole più sentire e vedere le cose avvenute negli ultimi anni. Vuole tornare a essere protagonista non solo in Italia ma anche in Europa: penso che la loro idea sia questa quest'anno. Questo è un anno particolare per via del Mondiale e la Champions è anche una competizione particolare. Probabilmente le italiane potrebbero sfruttare il fatto di avere meno giocatori in nazionale per averli poi più freschi per la seconda parte di stagione. Ad esempio i tedechi che riposavano sempre a gennaio alla fine arrivavano sempre riposati in Champions League ed era difficile per tutti. Non è facile ma potrebbe essere anche un anno positivo per vedere le italiane battagliare come si deve in Europa".