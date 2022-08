News Juve / Boom CR7, annuncio clamoroso. Incontro a Manchester

I risultati sul campo, in particolare lo scialbo 0 a 0 rimediato a Marassi contro la Sampdoria, non fanno dormire sonni tranquilli al pubblico juventino. Il gioco latita, ma soprattutto rimangono evidenti i problemi realizzativi che la Juventus aveva fin dall'anno scorso. Le ultime settimane sono state caratterizzate dalla ricerca spasmodica di un nuovo attaccante. Si sono susseguiti tanti nomi, Depay, Milik e Arnautovic i più caldi al momento. La dirigenza piemontese si è incontrata con Massimiliano Allegri per scegliere definitivamente il profilo sul quale puntare.