Cambiaso resta centrale, ma il mercato osserva

Il futuro di Andrea Cambiaso continua a essere uno dei temi più discussi attorno alla Juventus. L’esterno bianconero arriva da una stagione positiva e si è confermato come uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa. Nonostante questo, la società non considera il giocatore completamente incedibile. Di fronte a una proposta ritenuta adeguata, infatti, la Juventus potrebbe prendere seriamente in considerazione una cessione durante il mercato estivo. Proprio per questo motivo, nelle ultime settimane sono aumentate indiscrezioni, rumors e accostamenti a diversi club europei. Tra i nomi emersi con maggiore insistenza c’è stato soprattutto quello del Chelsea. Nelle ultime ore, però, sono arrivate precisazioni importanti.

Fabrizio Romano smentisce la pista Chelsea

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale WhatsApp, il Chelsea non avrebbe mosso passi concreti per il laterale juventino. Il giornalista ha infatti spiegato che il club inglese avrebbe smentito le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. La situazione, dunque, sarebbe differente rispetto a quanto emerso inizialmente. Secondo Romano, infatti, il Chelsea non avrebbe presentato offerte, avviato contatti concreti o manifestato un interesse operativo per il giocatore. Questo non significa che Cambiaso sia fuori mercato. Significa però che, almeno al momento, la pista inglese non viene considerata una trattativa reale.

Barcellona interessato, ma senza offerte

Diverso il discorso relativo al Barcellona. Sempre secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club spagnolo avrebbe seguito il giocatore durante gli ultimi mesi. Gli osservatori blaugrana avrebbero monitorato con attenzione il rendimento del laterale bianconero, valutandolo come possibile opportunità futura. Ad oggi, però, non risulterebbero offerte ufficiali o contatti avanzati con la Juventus. La situazione quindi rimane aperta. Il mercato attorno a Cambiaso potrebbe entrare maggiormente nel vivo nelle prossime settimane, soprattutto quando i principali club europei inizieranno a definire priorità e investimenti. Per ora, però, il quadro descritto da Fabrizio Romano appare piuttosto chiaro. Nessun movimento concreto da parte del Chelsea, interesse di monitoraggio da parte del Barcellona. E una Juventus che resta in attesa di capire se arriveranno proposte realmente importanti per uno dei propri giocatori più preziosi.