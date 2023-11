Calvo: “Allegri è il miglior allenatore che la Juve possa avere adesso”

Francesco Calvo , dirigente della Juventus , ha detto la sua sui bianconeri, parlandone a Sport Industry Talk. Ecco le sue parole riportate dal giornalista di gazzetta.it Michele De Blasis: "Allegri? È il migliore allenatore che la Juventus possa avere in questo momento".

Dichiarazioni importanti che arrivano in un periodo positivo per la Juventus, con il secondo posto in campionato dietro l'Inter.