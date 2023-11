Juventus News / Il grande ritorno di Conte: annuncio da urlo

Confermate le indiscrezioni che Juvenews.eu vi aveva riportato in anteprima riguardanti il ritorno di Conte alla Juve

Il possibile ritorno di Conte alla Juventus: una prospettiva intrigante — Antonio Conte e la Juve. La Juventus e Antonio Conte. Noi di Juvenews.eu ve lo avevamo riportato in anteprima e adesso iniziano a piovere conferme da ogni parte. Il disegno, più o meno, dovrebbe essere il seguente: Allegri che proverà a vincere lo scudetto fino alla fine per poi lasciare i bianconeri ed essere ricoperto d'oro in Arabia Saudita. Per ora sono indiscrezioni, per carità. Ma le informazioni che abbiamo noi sono abbastanza nette nel confermarvi quello che da settimane andiamo scrivendo. Le possibilità che Conte possa tornare in bianconero si fanno sempre più alte e verosimili e questo, ovviamente, non può che rendere i temi legati alla Vecchia Signora particolarmente scottanti.

L'impressionante passato di Conte alla Juventus — Conte è stato un allenatore di grande successo alla Juventus. Ha assunto la guida della squadra nel 2011 dopo un periodo difficile e ha avuto un impatto immediato, portando la Juve a vincere tre campionati consecutivi dalla stagione 2011-2012 alla 2013-2014. Durante il suo mandato, ha implementato il suo famoso modulo tattico 3-5-2 che ha reso la squadra molto solida difensivamente e letale in attacco. La Juve di Conte ha dominato la Serie A e ha riportato la squadra al vertice del calcio italiano. Ha anche riportato la Juventus ai vertici europei, raggiungendo le semifinali dell'Europa League nella stagione 2013-2014. Il suo ritorno - per ora solo eventuale - sarebbe incredibile anche per quel che riguarda il calciomercato. E vi spieghaimo perché.

Come cambierebbe il calciomercato della Juventus con Conte in panchina — Il suo contributo come allenatore ha segnato un periodo di rinascita per la Juventus, ponendo le basi per i successi futuri del club sia a livello nazionale che internazionale. Dovesse tornare l'anno prossimo, ovviamente, tutto sarebbe decisamente diverso. Lo diciamo nella misura in cui avrebbe a che fare con una Juventus sicuramente più strutturata rispetto al passato. Dove costruire qualcosa di grande, andando a prendere - da subito - calciatori di livello. In questo senso, noi abbiamo immaginato quella che dovrebbe e potrebbe essere la formazione da sogno a cui Conte starebbe lavorando <<<

