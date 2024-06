Calciomercato Juve, De Rienzo: “Fase di attesa per Di Lorenzo”

Jolonda De Rienzo ha parlato del presunto obiettivo di calciomercato della Juventus, Giovanni Di Lorenzo, e della fase di stallo dell'affare

Intervistata a 1 Football Club, Jolanda Di Lorenzo ha parlato della situazione al Napoli di Giovanni Di Lorenzo, d’interesse per il calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “Lo dico anche in relazione a quanto dichiarato da Giuffredi, che ha capito di star creando un certo malumore intorno a Di Lorenzo. Per questo, si è scelto di smorzare i toni e di stringere un patto di non belligeranza sino alla fine di giugno. Nel confronto col procuratore di Di Lorenzo, Conte ha ribadito proprio questo. Ad oggi, siamo in una fase d’attesa. Devo ammettere, però, che sono dichiarazioni che mi hanno un po’ stufato. Credo che il Napoli, infatti, si adeguerà di conseguenza e valuterà il prezzo dei calciatori che vogliono partire. Si tratta, infatti, di giocatori sostituibili”.