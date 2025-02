Verso Cagliari-Juve, tutti i precedenti contro i rossobù

In vista della sfida contro il Cagliari la Juve ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sui precedenti contro i rossoblù:

Inoltre i bianconeri hanno mancato il successo per tre gare di fila contro il Cagliari solamente in tre occasioni, la più recente appunto nel 1992.

A partire dallo scorso decennio (da inizio 2010), il Cagliari ha vinto solo una delle 26 sfide contro la Juventus in Serie A (5N, 20P), perdendo in 20 occasioni: nel periodo, solo la Lazio (22) ha battuto i sardi più volte nella competizione.

Il Cagliari è rimasto imbattuto in due delle ultime quattro gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (1V, 1N), dopo otto sconfitte consecutive; in particolare, dopo il 2-2 nell’ultimo incrocio in casa (19 aprile 2024), i sardi potrebbe restare imbattuti per due match interni di fila contro la Vecchia Signora per la prima volta dal 2006 (due pareggi di fila).