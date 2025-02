Juventus, colpo a sorpresa! Contatti avviati con... / Calciomercato

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato. E quello che ha in mente è qualcosa di estremamente chiaro. Occhi aperti...

La Juventus si gode il buon momento in Serie A e, in attesa della Champions League – dell’avanzamento all’edizione corrente e della qualificazione alla prossima – lavora con fiducia all’anno che verrà. E, quindi, porta avanti le sue riflessioni di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Vecchia Signora starebbe meditando circa l’acquisizione del centrocampista del Benfica Florentino Luis. Il noto quotidiano, addirittura, aggiunge che ci sarebbero stati già i primi contatti tra le due società. Una presa di informazioni da parte della Juventus che farà ora le sue valutazioni visto e considerato che parliamo di un giocatore che si muove in un ruolo, il centrocampo, dove c’è abbondanza e dove dovranno essere prese decisioni importanti da qui all’estate prossima.

Calciomercato Juventus: chi è il giocatore del Benfica che piace a Giuntoli

Florentino Luis, portoghese classe 1999, è un centrocampista che si muove in posizione mediana. Alto 184 centimetri, si contraddistingue soprattutto per le sue qualità in fase di interdizione e recupero palloni. Un mediano difensivo con licenze nell’impostazione del gioco. Quest’anno, ha collezionato 18 presenze in campionato, di cui 16 da titolare, con una media di 72 minuti a partita. Ha segnato 2 gol, dimostrando quindi di non disdegnare il movimento a riempire l’area di rigore avversaria nonostante la sua priorità rimanga la copertura della propria difesa. La Juventus l’ha apprezzato anche in occasione dell’incrocio, avvenuto quest’anno all’Allianz Stadium, che ha visto il Benfica imporsi. Il giocatore piace, poco da dire, e la Juve vorrebbe perfino fare presto prima che altri club europei incomincino a muoversi per prendere informazioni. Ma bisogna capire cosa ne sarà dell’attuale linea mediana. La speranza è di impostare almeno una cessione. Quella di McCkennie, forse, ma più probabilmente quella di Douglas Luiz. Il brasiliano era arrivato sotto grossi auspici, ma fino ad ora ha faticato a convincere mister Thiago Motta. Detto questo, sempre parlando di calciomercato, attenzione: sta circolando un’altra voce da urlo in casa Juve <<<