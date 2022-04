Cabrini: “Jorginho andrebbe bene. Dybala? La Juve sa fare certe scelte”

L'ex difensore della Juventus e del Bologna, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del presente e del futuro dei bianconeri.

Nel giorno di Juventus-Bologna, La Gazzetta dello Sport ha proposto un'intervista ad Antonio Cabrini, doppio ex della sfida. Allegriha detto che il discorso scudetto è ormai chiuso per la Juventus: "Penso che sia sincero. E che in fondo sia un pensiero coerente con l’annata che hanno fatto. Sarà fondamentale per la Juventus entrare in Champions: anche perché, prosaicamente, sono soldini". Sulla partita di oggi all'Allianz Stadium, ha detto: "Non è chiusa, perché abbiamo visto che in questo campionato i pronostici vanno a farsi benedire".