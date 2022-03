Eterno Buffon, rinnova fino al 2024: “Parma è la mia sfida”

Buffon, fresco di rinnovo fino al 2024 con il Parma, ha rilasciato delle dichiarazioni sul prolungamento della sua avventura nel campionato cadetto.

Ha fatto rumore nella giornata di ieri il rinnovo di Gianluigi Buffon con il Parma fino al 2024 . L'ex portiere della Juventus , infatti, 44enne, potrebbe continuare a calcare i campi da calcio fino alla veneranda età di 46 anni, un record del suo ruolo. Buffon , infatti, in questa stagione in Serie B con la maglia dei crociati si sta dimostrando un valore aggiunto per il club emiliano, nonostante la deludente annata del Parma, ad ora tredicesimo in classifica e distante 9 lunghezze dalla zona play-off, vero obiettivo della nova proprietà per provare a tornare da subito nella massima serie.

Il classe '78, dopo il prolungamento, ha rilasciato delle dichiarazioni a margine del nuovo accordo. Ecco le sue parole: "Parma è la mia sfida. "Questa è una bella giornata per me, per la mia famiglia, per il mio procuratore. Alla fine è successo quello che volevo, che penso volesse il presidente e che mi auguro volessero i tifosi e la città. In questo momento diventava importante dopo sette mesi fatti personalmente abbastanza bene e in maniera convincente, credo fosse un atto di responsabilità nei confronti della città e della società dare la mia totale e adesione a questo prolungamento."

Ancora sul rinnovo: "Se non avessi creduto in ciò che il presidente ha nella testa e in ciò che stiamo facendo probabilmente non avrei accettato questo tipo di proposta perché non avevo bisogno e non sento bisogno di altre sfide superflue e inutili. Questa per me è una sfida veramente bella, ancora molto entusiasmante ed è una sfida che voglio fare con tutta la città, tutti i dirigenti e con questo presidente perché sento che posso dare una grande mano e quindi credo anche che chi più ha deve dare e non c'è niente di meglio di poter dare in una situazione in una città come Parma e per ciò che rappresenta per me".