Gigi Buffon highlander: rinnovo fino al 2024 col Parma

L'ex numero uno bianconero giocherà (almeno) fino a 46 anni con la squadra gialloblù, dimostrandosi uno dei calciatori italiani più longevi.

redazionejuvenews

Eterno. Gianluigi Buffon non si arrende al tempo e continuerà a giocare, almeno, fino ai 46 anni. Oggi infatti, nel giorno del compleanno di un altro totem come Dino Zoff, il presidente del Parma Kyle Krause ha annunciato in conferenza stampa il rinnovo dell'ex portiere della Juventus fino al 2024. Continua quindi la seconda avventura in gialloblù, squadra nella quale è cresciuto e aveva esordito in campionato ancora minorenne, nell'ormai lontano 1995. In estate era tornato a 20 anni di distanza e non sembra avere ancora intenzione di mollare, con la voglia di riportare la squadra in Serie A.

Queste le parole del presidente degli emiliani: "Gigi ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. Ne sono molto felice ed è un grande orgoglio per noi. È un grande giocatore, uno migliori portieri al mondo. Oltre alle sue grandi doti di leadership, è una persona con grandissime qualità umane. Ogni volta che lo vedo, percepisco quanta passione e dedizione abbia per il Parma Calcio. Gigi era già sotto contratto fino al 2023 e questa decisione di rinnovare è una prospettiva di continuare a giocare ad alti livelli. E mi fa ancora più piacere sentire una persona di 44 anni che parla del suo futuro. Anche i suoi compagni vedono il suo carisma e il suo entusiasmo. Gigi mi piace per il suo approccio, ha lo spirito giusto. Il progetto stadio? È imprescindibile, sono abbastanza positivo, bisogna definire le tempistiche. Spero che Gigi giochi nel nuovo impianto".

Queste invece le parole del portiere campione del mondo: "È una bella giornata per me, per la mia famiglia e per il mio procuratore. È successo quello che volevamo sia io che la società. E spero anche i tifosi e la città. Il mio ritorno a Parma è stato inevitabilmente condizionato da un legame profondo che ho sempre avuto con questa gente. Dopo 7 mesi fatti in maniera convincente, era importante dare la piena apertura e adesione al prolungamento. Al di là del ruolo che avrò, credo sia importante dare un segnale di convinzione in quello che si sta facendo. Non ho bisogno di sfide superflue, questa è bella ed entusiasmante, che voglio condividere con la società e la città. So che posso dare una grande mano. Quando sono tornato ho detto che mi dispiaceva che i miei figli non conoscessero la parentesi di Parma, oggi ho la fortuna di averli qui con mia moglie. Questo mi fa dire che ho già vinto".