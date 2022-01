Buffon: “Vlahovic alla Juve? Con Haaland e Mbappé, è il miglior giovane al mondo”

L'ex portiere bianconero ha parlato

Dybala? Se Paulo decidesse di rimanere, farebbe una gran cosa. Io lo farei anche rinunciando a qualcosa economicamente, ma solo se mi sentissi apprezzato. Se fossi la Juve... mi stuzzicherebbe la suggestione Dybala-Vlahovic. Io futuro dirigente della Juve? Non ho alcun accordo con Agnelli, se non il fatto che sono il padrino di sua figlia. Mondiale? Non lo sogno più. Ho sempre parlato del Mondiale per proteggermi da chi si chiedeva 'Buffon perché continua?'. In realtà continuo perché faccio ancora cose che altri non fanno, ma le dinamiche mi fanno pensare che il Qatar sia impossibile. È giusto così, vanno rispettati i pensieri e le scelte di un uomo intelligente come Mancini.