Brambilla: “Dobbiamo essere soddisfatti della prestazione”

Massimo Brambilla, allenatore della JuventusNext Gen, ha detto la sua dopo la sconfitta con la Torres. Ecco le sue parole: "Nella prima mezz'ora la Torres ci ha messo in difficoltà, tenendo bene in campo, ma negli ultimi quindici minuti del primo tempo siamo cresciuti molto, acquisendo quella fiducia che ci è servita, poi, nel secondo tempo dove abbiamo creato tanto, ma alla fine non è bastato neanche per portare a casa un punto. Siamo dispiaciuti per il risultato, ma dobbiamo essere soddisfatti per la prestazione perchè affrontavamo una squadra che aveva vinto le precedenti cinque partite disputate in questo campionato e per noi era la quinta partita in quindici giorni. I ragazzi hanno spinto dall'inizio alla fine, hanno speso davvero tanto anche oggi.