Atalanta-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo a Bergamo per la partita contro la dea valevole per la settima giornata del campionato di Serie A

La Juventus sta per scendere in campo a Bergamo contro l'Atalanta nella partita valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno di bissare il successo ottenuto in settimana contro il Lecce, per rimanere in scia al Milan e all'Inter che ieri hanno vinto le rispettive partite.

Qualche problema di formazione per Massimiliano Allegri, che oggi dovrà rinunciare in avanti sia a Vlahovic che a Milik. In attacco rientrerà Moise Kean dal primo minuto, che farà coppia con Federico Chiesa. Pronto in panchina Yildiz, con Mancini che è stato aggregato alla prima squadra dalla Next Gen.

In difesa davanti a Szczesny giocheranno Danilo, Bermer e Gatti. Sulle fasce agiranno McKennie e Cambiaso, con Fagioli, Rabiot e Locatelli al centro. In avanti Chiesa e Moise Kean.

ATALANTA (3412): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman

JUVENTUS (352): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Kean. All. Allegri.

