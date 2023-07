Borkelmans: “Lukaku farebbe vincere lo Scudetto alla Juve”

Vital Borkelmans, ex vice-allenatore del Belgio, ha detto la sua a Tuttojuve.com, parlando di Lukaku. Ecco le sue parole: "Situazione Lukaku? Sono rimasto molto sorpreso, non mi aspettavo di commentare questa news. Ho lavorato con lui, per cui lo ricordo come un ragazzo intelligente e molto affidabile. Mi era sembrato felice all'Inter, ma Inzaghi ha sempre preferito Dzeko nelle partite più importanti. Un attaccante deve sentirsi bene, avere la giusta fiducia intorno a lui, altrimenti non fa gol e non riesce ad incidere nel suo club e in nazionale.