Rassegna Juve – Il Derby d’Italia si accende: Cuadrado contro Lukaku

Allegri a rischio

Tanta Juve nella prima pagina della versione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Max, vietato fallire. Allegri due anni, zero titoli e troppe pressioni". Secondo la rosea il biennio Allegri sarebbe stato un flop sotto ogni punto di vista e se le cose non dovessero migliorare sarebbe a rischio. Conte e Spalletti alla finestra. In taglio alto spazio anche per Cuadrado: "L'Inter fa Cuadrado".