Bologna, Ferguson: “Freuler-McKennie? L’ho rivisto e per me era rigore”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita di Serie A contro la Juve il centrocampista del Bologna Ferguson ha detto: “Abbiamo fatto bene, abbiamo dato tutto per vincere. La prestazione è stata buona, non abbiamo la qualità nell’ultima azione. Non è stato abbastanza, testa alta andiamo a Milano per vincere. Lotta Champions? In questo momento tutti vincono, questo è il livello. Se vogliamo giocare in Champions e arrivare al quarto posto dobbiamo vincere queste partite. È un momento importante per noi e per i tifosi, sono tre partite importanti e un finale da giocare“.

Juve, le parole di Ferguson

Sul rigore non dato per il contatto tra Freuler e McKennie in area di rigore bianconera ha poi aggiunto: "Ho visto da dietro, pensavo fosse rigore e ho parlato anche con Freuler e ha detto sì. L'ho rivisto e penso lo stesso, è rigore". Chiosa finale sul suo ruolo: "Quest'anno gioco più basso, si vede. Ho giocato tanti anni prima di arrivare qui, si mi prendo la responsabilità per prendere la palla e stasera eravamo dominanti con la palla. Siamo un po' frustrati che non abbiamo vinto".