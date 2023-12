Bojinov: “Il Napoli è forte, anche con la Juve ha giocato bene”

Valeri Bojinov , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua a TVPlay. Ecco le sue parole: "Il Napoli è una gran bella squadra, non butta mai il pallone e anche a Torino contro la Juventus ha disputato un’ottima partita. Secondo me riusciranno a risolvere i problemi di questi ultimi mesi.

Contro Inter e Juve ha perso, ma non ha giocato male. Hanno pagato l’addio di un grande allenatore come Luciano Spalletti: il suo addio ha creato un problema enorme. Garcia non è riuscito a gestire lo spogliatoio che molto probabilmente non nutriva fiducia nei suoi confronti.